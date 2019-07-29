Порошенко с семьей без охраны покинул Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко официально отказался от государственной охраны и вместе со своей семьей покинул страну.

По данным интернет-издания «Украинская правда», экс-президент с семьей отправились в Стамбул, Турция. При этом отмечается, что часть членов семьи Порошенко покинули страну ещё на прошлой неделе, а сам он с другой частью улетели в Стамбул в воскресенье, 28 июля.

По законам Украины, бывшим президентам страны на пожизненный срок полагается государственная охрана. Однако Порошенко написал заявление на отказ от данной привелегии перед отправлением.

Издание также отмечает, что Пётр Порошенко ранее сообщал «Украинской правде» о намерении покинуть Украину и отправиться за границу на время отдыха.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пользователи соцсетей глумятся над украинским журналистом, который призвал ввести в Россию войска.