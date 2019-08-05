Генерал-майор МВД Иван Иванов погиб при спуске с пика Ленина

Альпинист возглавлял группу полицейских, водрузивших флаг МВД на Эльбрусе.

Российский альпинист погиб при спуске с пика Ленина — вершины Заалайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Погибшим оказался генерал-майор МВД РФ Иван Сергеевич Иванов.

Альпинист поднялся с напарниками на высоту 6100 м. Там он расстался с командой: его друзья пошли вниз, а он решил подняться до Хан-Тенгри. Вечером 27-го июля он по связи сообщил, что начал спуск, сообщает VB.KG 5 августа.

Для поиска пропавшего подняли вертолет — именно с него спасатели заметили тело. Спасатели поднялись на гору 2 августа, но из-за снегопада смогли раскопать тело только 4 августа и спустили его вниз в ночь с воскресенья на понедельник.

Иван Иванов возглавлял группу сотрудников МВД, которые взошли на Эльбрус в 2018 году и водрузили флаг в честь 300-летия ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии.