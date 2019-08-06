К концу года в Петербурге сдадут 23 детсада и 11 школ

К концу года в Петербурге вырастет число мест в детских учреждениях. Фото: pixabay.com

К концу года в Петербурге вырастет число мест в детских учреждениях. Фото: pixabay.com

До конца года в Петербурге достроят 31 объект в рамках адресной инвестиционной программы. Еще несколько проектов город реализует вместе с инвесторами.

Председатель городского комитета по строительству Леонид Кулаков сообщил, что по состоянию на 1 августа адресная инвестпрограмма исполняется немного лучше, чем годом ранее, пишет Regnum. В планах комитета ввести 13 объектов в эксплуатацию до 1 сентября и 31 объект до нового года.

Совместно с частными инвесторами комитет планирует построить 28 дошкольных учреждений, восемь школ и пять медицинских центров. В этом году при участии инвесторов город введет в эксплуатацию 23 детских сада, 11 школ и другие виды объектов.

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