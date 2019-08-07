Setl Group обращает свой размер в преимущество на рынке

Петербургский девелопер Setl Group добивается признания системообразующим застройщиком, чтобы получить право строить жилье без применения эскроу-счетов.

Если компания соответствует необходимым критериям, то ее заявка в межведомственную комиссию при Минэкономразвития РФ будет удовлетворена. Системообразующими застройщиками на данный момент уже признаны девелоперы «ПИК» и «ЛСР».

Освобождение от перехода на эскроу-счета для системообразующих компаний, которые строят более 4 млн м2 на территории четырех регионов, начинается с момента 6%-ной готовности объектов. Для остальных строительных компаний этот порог определен на уровне 30%.

Сейчас у Setl Group в стадии строительства находится 3,4 млн м2 недвижимости, по этому показателю компания на третьем месте в России. Девелрпер работает в трех регионах: Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Кроме того, у Setl Group открыты филиалы брокерских подразделений в Архангельске, Мурманске и Норильске.

С 1 июля российские застройщики потеряли право напрямую привлекать средства дольщиков. Теперь деньги граждан, пока строятся их квартиры, будут храниться на эскроу-счетах, а застройщики будут строить дома на заемные средства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дагестанец отдал 12 млн на квартиру фальшивому застройщику