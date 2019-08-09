Стали известны подробности о самочувствии Алена Делона

Актер проходит реабилитацию в клинике после инсульта. О его состоянии рассказал сын.

Энтони поделился информацией с газетой Le Dauphiné Libéré. Он заявил, что отец находится в швейцарской больнице, где восстанавливается после операции. Ален Делон, рассказал его сын, чувствует себя намного лучше – врачи считают, что он идет на поправку. На данный момент все жизненный функции уже восстановлены, а состояние госпитализированы. Медики согласны выписать его, когда будут уверены в его хорошем самочувствии.

Сын известного актера заверил, что за Ален Делоном присматривают не только специалисты, но также дочь.

Напоминаем, что это не первый раз за лето, когда артист попадает в больницу – до этого он жаловался на головные боли. Незадолго до операции он пережил сердечный приступ.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь». Французский актер получил награду за вклад в развитие кинематографа.