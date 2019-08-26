Фура протащила перестраивающуюся легковушку на Маршала Жукова

Фура протащила перестраивающуюся легковушку на Маршала Жукова
О ДТП сообщили очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Санкт-Петербурга ДТП чуть не закончилось плачевным исходом. Участниками аварии стали автомобиль SKODA и фура.

Инцидент случился сегодня, 26 августа, на перекрестки улицы Маршала Жукова и проспекта Ветеранов. Иномарка перестраивалась в левый ряд, когда ее догнала фура. В результате чего большегруз протащил «легковушку» боком на 5 метров вперед.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью пользователи отметили, что водитель еще легко отделался, ведь фура могла переехать автомобиль.

На опубликованных фото видно, что автомобиль почти не пострадал. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании жителя Петербурга. Мужчина разбил стекло автомобиля ради планшета. Инцидент произошел 24 августа, злоумышленника уже задержали.

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