Фура протащила перестраивающуюся легковушку на Маршала Жукова

В Кировском районе Санкт-Петербурга ДТП чуть не закончилось плачевным исходом. Участниками аварии стали автомобиль SKODA и фура.

Инцидент случился сегодня, 26 августа, на перекрестки улицы Маршала Жукова и проспекта Ветеранов. Иномарка перестраивалась в левый ряд, когда ее догнала фура. В результате чего большегруз протащил «легковушку» боком на 5 метров вперед.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью пользователи отметили, что водитель еще легко отделался, ведь фура могла переехать автомобиль.

На опубликованных фото видно, что автомобиль почти не пострадал. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании жителя Петербурга. Мужчина разбил стекло автомобиля ради планшета. Инцидент произошел 24 августа, злоумышленника уже задержали.