Книжная сеть “Буквоед” объяснила запятые в новом логотипе

Книжная сеть “Буквоед” объяснила запятые в новом логотипе
В новом дизайне хотят подчеркнуть связь компании и Петербурга. Фото: скриншот https://vk.com/bookvoed

Руководство проводит глобальный ребрендинг — в 3-4 года все книжные магазины сети изменятся.

“Буквоед” запускает магазины с новым имиджем. Петербуржцы увидят изменившийся стиль уже в сентябре.

Руководство сети книжных магазинов решило сделать акцент на связи бренда с Петербургом, поэтому в дизайн добавят петербургских котов, чижик-пыжика и корюшку, сообщили в “Буквоеде” 27 августа. В новый логотип добавили новые запятые. Сеть намерена переоформить все 140 своих магазинов за 3-4 года.

На вопрос в социальный сетях о значении запятых в логотипе, администраторы официальной группы “Буквоеда” отвечают: “Всё просто и в то же время глубоко. Мы — Знаковые книжные. Знаки препинания структурируют и объединяют текст, ведут читателя по нему. Так же и мы помогаем выбрать книгу”.

Ребрендинг начинается с магазина в ТРЦ “Галерея” в самом центре Санкт-Петербурга у метро “Площадь Восстания”. Его откроют в обновленном виде 6 сентября. К 11-му числу обновят облик точки в “Сити-Молле”.

Гендиректор Михаил Иванцов заявил, что ребрендинг готовили давно, он станет новым шагом в развитии компании.

Сеть “Буквоед” появилась в Санкт-Петербурге в 2000-ом году. 100-ый магазин в сети открылся в 2016 году. Только 66% товарооборота приходится именно на книги, 34% — это другие категории товаров, по данным в сети.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербургская торговая сеть «Народная 7Я» проводит ребрендинг.

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Книжная сеть “Буквоед” объяснила запятые в новом логотипе
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