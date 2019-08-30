Кандидаты в губернаторы Петербурга встретятся на дебатах

Заключительный раунд дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга состоится 30 августа. Трансляцию покажет телеканал «Санкт-Петербург».
Ожидается, что участие в дебатах примут все кандидаты на пост главы города: Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Росссия»).
Трансляция начнется в 18:00 и завершится в 18:50. Дебаты пройдут в прямом эфире.
Встреча кандидатов станет седьмой по счету. Предыдущие раунды прошли 13, 16, 20, 23, 27 и 29 августа. На дебатах, в частности, обсуждали вопросы бюджета, экономику, парки и скверы.
Напомним, избирательная кампания стартовала 31 мая. Каждый из кандидатов должен был пройти муниципальный фильтр.
Выборы губернатора Петербурга продут 8 сентября.
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