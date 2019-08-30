Кандидаты в губернаторы Петербурга встретятся на дебатах

Заключительный раунд дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга состоится 30 августа. Трансляцию покажет телеканал «Санкт-Петербург».

Ожидается, что участие в дебатах примут все кандидаты на пост главы города: Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Росссия»).

Трансляция начнется в 18:00 и завершится в 18:50. Дебаты пройдут в прямом эфире.

Встреча кандидатов станет седьмой по счету. Предыдущие раунды прошли 13, 16, 20, 23, 27 и 29 августа. На дебатах, в частности, обсуждали вопросы бюджета, экономику, парки и скверы.

Напомним, избирательная кампания стартовала 31 мая. Каждый из кандидатов должен был пройти муниципальный фильтр.

Выборы губернатора Петербурга продут 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково оборудуют избирательный участок для голосования пассажиров.