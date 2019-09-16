У КСП появились вопросы к детскому центру «Балтийский берег»

Палата проверяет, как были потрачены деньги, полученные центром из городского бюджета.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Аудиторы КПС наведались в оздоровительно-образовательный центр «Балтийский берег». Там они проверяют все финансовые документы с 2017 по 2019 года – в этот период Петербург выделил центру один миллиард рублей. Также экспертам хочется понять, законно ли используется предоставленные помещения.

Напоминаем, что в «Балтийский центр» входит школа-интернат, турбаза, детский лагерь и спортивная школа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что проверка петербургского КГА привела к увольнениям начальников.

Три сотрудника комитета по градостроительству и архитектуре решили уволиться. Работу КГА Санкт-Петербурга проверили и некоторых работников наказали.