В тройном ДТП на Южном полукольце пострадали три человека

Авария с участием трех автомобилей произошла в Кировском районе Ленинградской области 22 сентября. Пострадали две женщины и подросток.

Все случилось в воскресенье днем, 22 сентября, на 145-м километре Южного полукольца в Ленобласти. Как сообщает региональное УГИБДД, в половину первого произошло столкновение иномарок Great Wall, SsangYong и отечественного «ВАЗ-2107». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины — они получили травмы средней степени тяжести, а также 17-летний юноша — у него диагностировали ушиб мягких тканей, его состояние оценили как удовлетворительное.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жертвой ДТП на «Коле» стал водитель «Лады». Смертельная авария произошла на трассе «Кола» у деревни Назия в Ленинградской области 22 сентября.