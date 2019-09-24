Сроки по 16 инфраструктурным проектом в Петербурге сорваны

В Петербурге сдвинуты сроки строительства 16 инфраструктурных объектов. Речь идет о проектах, включенных в Адресную инвестиционную программу города (АИП) на 2019 год, плановый период 2020 и 2021 годов.

Из 113 запланированных к вводу в эксплуатацию объектов по 16 сорваны сроки. В их числе 12 проектов комитета по строительству, 3 комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и 1 комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Об этом рассказал глава Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП) Вадим Лопатников, пишет РБК.

Среди объектов, сроки сдачи которых перенесли, четыре детских сада, три школы, подстанция скорой медпомощи на Ленинском проспекте, подземный переход на Народной улице, два участка Южной магистрали Волхонского шоссе и другие.

В пресс-службе КРТИ добавили, что в срок точно не будут построены улица Южная в Лахте и 2-й этап обхода Красного Села. Сроки ввода объектов перенесли с 2019 года на конец 2020-й. Завершить в этом году также не успеют реконструкцию Гореловского путепровода.

Количество проектов с сорванными сроками до конца года может увеличиться. По словам Лопатникова, 22 объекта, сдать которые должны в этом году, готовы менее чем на 50%. Готовность еще 23 не превышает 70%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта по новому участку проспекта Ветеранов могут открыть до конца 2019 года.