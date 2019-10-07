На Стойкости прорвало трубу

На Стойкости прорвало трубу
Фото: Pixabay

Во дворе образовались глубокие лужи с холодной водой. Местных жителей просят обходить их стороной.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что коммунальная авария случилась на улице Стойкости в Кировском районе. Во дворе жилых домов образовалось несколько луж. Петербуржцы уверяют, что случайные прохожие могут случайно наступить в них. Из-за низких температур на воде может образоваться корка льда.

Пока что непонятно, что стало причиной инцидента. На место уже вызвали спецслужбы, которые устраняют течь. Они никак не комментируют инцидент. Как долго людям предстоит сидеть без воды – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Веденеева прорвало трубу в жилом доме. В Калининском районе Петербурга в одном из жилых домов прорвало трубу.

«В квартире все сырое. У соседей скорее всего тоже», — предположил пользователь.

кировский район коммунальная авария
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