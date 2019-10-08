Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными в 2020 году

Туалеты на всех российских вокзалах станут бесплатными. Плата за вход отменяется с 1 января 2020 года.

Всего в России существует 344 железнодорожных вокзала дальнего следования, на 80 из них уже сейчас воспользоваться туалетом можно бесплатно. На других свободный вход доступен для льготников.

Отменить плату решено из-за многочисленных жалоб, пишет ТАСС со ссылкой на Дирекцию железнодорожных вокзалов. Пассажиры сетовали на высокую цену за вход в туалет.

«Примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната», — уточнили в Дирекции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил отменить плату за посещение туалетов рядом с музеями. Обращение он направил главе Министерства строительства России Владимиру Якушеву.