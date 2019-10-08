Обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному космическому воздействию

Обсерватория &#171;Спектр-РГ&#187; подверглась неизвестному космическому воздействию
Запуск обсерватории состоялся 13 июля 2019 года. Фото: Wikipedia

Совместная космическая обсерватория России и Германии «Спектр-РГ» подверглась опасному воздействию, идентифицировать которое пока не смогли.

По информации агентства РИА Новости, научный руководитель станции с немецкой стороны, Петер Предаль сообщил о неизвестном воздействии, оказанном на обсерваторию. По его словам, в настройках исследователи обнаружили изменения, которые не были вызваны командами, отданными с Земли.

Что это за воздействие, пока что определить не удалось. Поскольку неопознанное влияние может быть опасным для модулей, ученые приняли решение о необходимости отключить четыре модули из семи до тех пор, пока источник воздействия не будет установлен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 13 июля 2019 года на Байконуре прошел запуск ракеты «Протон-М» вместе с космической обсерваторией «Спектр-РГ».

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