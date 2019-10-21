Дженнифер Энистон завела Instagram и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Не так давно голливудская звезда Дженнифер Энистон, на радость фанатам, поддалась уговорам друзей и завела страницу в Instagram.

Первый снимок актриса опубликовала 15 октября. На нем Энистон в компании близких друзей, коллег по легендарному американскому ситкому «Друзья», Мэттью Макконахи, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Дэвида Швиммера и Мэтта ЛеБлана.

Дженнифер Энистон, сама того не подозревая, попала в Книгу рекордов Гиннесса: с момента регистрации в соцсети, актриса набрала первый миллионов подписчиков всего за 5 часов 16 минут. На сегодняшний день за аккаунтом звезды следят более 15 миллионов человек.

Отметим, что Энистон наиболее известна по роли Рейчел Грин в ситкоме «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первая публикация Энистон собрала больше 10,5 отметок «Мне нравится» за 24 часа.