FOX отказался снимать продолжение «Беверли-Хиллз 90210»

FOX отказался снимать продолжение &#171;Беверли-Хиллз 90210&#187;
Кадр из сериала "Беверли-Хиллз 90210". Фото: Кинопоиск

Продолжение популярного в девяностые молодежного сериала «Беверли-Хилл 90210» провалилось, компания FOX не согласилась снимать новый сезон.

Планировалось запустить перезагрузку сериала-мелодрамы, в которой прежний актерский состав объединится для выпуска шести серий. После того, как сезон появился на экранах, продюсеры поняли, что идея оказалась провальной, поэтому от последующих съемок пришлось отказаться.

В официальном заявлении киностудии FOX отмечается, что, несмотря на изобретательный сценарий и ностальгическую атмосферу возрожденного сериала, правильным решением будет поставить точку в этой истории.

Отметим, что оригинальный «Беверли-Хиллз 90210» о реальной жизни американской молодежи выпускался с 1990 по 2000 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что издание Rolling Stone опубликовало свою версию рейтинга самых страшных сериалов в истории.

беверли-хиллз кино провал продолжение сериал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца, опьяненного неопределенным веществом, посадили под стражу за ...
на Невском иномарка врезалась в столб
Олег Соколов доставлен в Октябрьский районный суд Петербурга
В Петербурге скончалась актриса Ольга Завьялова
Власти Петербурга выделили три участка под храмы
Ученые выяснили, что плохой сон способствует появлению тревожности
Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке
В Горелово таксист изнасиловал и ограбил колясочницу