FOX отказался снимать продолжение «Беверли-Хиллз 90210»

Продолжение популярного в девяностые молодежного сериала «Беверли-Хилл 90210» провалилось, компания FOX не согласилась снимать новый сезон.

Планировалось запустить перезагрузку сериала-мелодрамы, в которой прежний актерский состав объединится для выпуска шести серий. После того, как сезон появился на экранах, продюсеры поняли, что идея оказалась провальной, поэтому от последующих съемок пришлось отказаться.

В официальном заявлении киностудии FOX отмечается, что, несмотря на изобретательный сценарий и ностальгическую атмосферу возрожденного сериала, правильным решением будет поставить точку в этой истории.

Отметим, что оригинальный «Беверли-Хиллз 90210» о реальной жизни американской молодежи выпускался с 1990 по 2000 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что издание Rolling Stone опубликовало свою версию рейтинга самых страшных сериалов в истории.