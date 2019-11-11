Машины не получили видимых повреждений из-за прорыва на Маршала Казакова

Машины не получили видимых повреждений из-за прорыва на Маршала Казакова
Проезжая часть оказалась залита горячей водой. Фото:vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга устраняют последствия прорыва на улице Маршала Казакова. В зоне разлива оказались несколько автомобилей. Видимых повреждений они не получили.

«Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На месте работает аварийный комиссар. Зона прорыва огорожена. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание воды на поверхность удалось локализовать.

Прорыв произошел днем 11 ноября у дома 28 корпус 3 по улице Маршала Казакова. Горячая вода, по словам очевидцев, залила проезжую часть и газон. Улицу заволокло туманом. Местные жители разлив окрестили Долиной гейзеров.

Коммунальная авария на Маршала Казакова происходит не впервые. Gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы по этому же адресу в июле 2019 года.

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