Машины не получили видимых повреждений из-за прорыва на Маршала Казакова

В Красносельском районе Петербурга устраняют последствия прорыва на улице Маршала Казакова. В зоне разлива оказались несколько автомобилей. Видимых повреждений они не получили.

«Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На месте работает аварийный комиссар. Зона прорыва огорожена. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание воды на поверхность удалось локализовать.

Прорыв произошел днем 11 ноября у дома 28 корпус 3 по улице Маршала Казакова. Горячая вода, по словам очевидцев, залила проезжую часть и газон. Улицу заволокло туманом. Местные жители разлив окрестили Долиной гейзеров.

Коммунальная авария на Маршала Казакова происходит не впервые. Gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы по этому же адресу в июле 2019 года.