СКА обыграл «Адмирал» в овертайме

Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл у владивостокского «Адмирала» со счетом 2:1. Победу команда одержала в овертайме.
Встреча СКА и «Адмирала» проходила в гостях команды Владивостока в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу петербуржцам принесли Максим Карпов, отправивший шайбу в ворота соперников на 36-й минуте, и Сергей Плотников, чья решающая шайба залетела в сетку на 64-й минуте матча.
Это уже четвертый матч в победной серии СКА. Для «Адмирала» поражение стало первым в череде последних четырех встреч.
По итогам игры, команда Петербурга расположилась на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» занимает восьмую строчку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная по футболу Бельгии разгромила команду России, выиграв со счетом 4:1.