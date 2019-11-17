СКА обыграл «Адмирал» в овертайме

СКА обыграл &#171;Адмирал&#187; в овертайме
"Адмирал" не может победить СКА на протяжении трех с половиной лет, с 21 января 2016 года. Фото: Baltphoto

Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл у владивостокского «Адмирала» со счетом 2:1. Победу команда одержала в овертайме.

Встреча СКА и «Адмирала» проходила в гостях команды Владивостока в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу петербуржцам принесли Максим Карпов, отправивший шайбу в ворота соперников на 36-й минуте, и Сергей Плотников, чья решающая шайба залетела в сетку на 64-й минуте матча.

Это уже четвертый матч в победной серии СКА. Для «Адмирала» поражение стало первым в череде последних четырех встреч.

По итогам игры, команда Петербурга расположилась на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» занимает восьмую строчку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная по футболу Бельгии разгромила команду России, выиграв со счетом 4:1.

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