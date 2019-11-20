Шумовую разметку на дороге в Кузьмолово разрубили топором

Шумовую разметку на дороге в Кузьмолово разрубили топором
Разметку на дороге Юкки - Кузьмолово разбили топором. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Неизвестные уничтожили шумовую разметку, нанесенную перед пешеходным переходом на дороге Юкки — Кузьмолово в Ленинградской области. В качестве орудия использовались топор и кувалда.

Разметка была уничтожена в ночь на 20 ноября. Пластиковые осколки разлетелись на несколько метров, затруднив проезд для автомобилистов. Орудия неизвестные вандалы бросили прямо на месте. Топор дорожники нашли на обочине.

«Оба инструмента взяты для снятия отпечатков пальцев и возможного возбуждения административного дела по факту порчи госимущества», — сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

В ведомстве отметили, что шумовые полосы будут восстановлены. Размету на дороге Юкки — Кузьмолово не так давно нанесли для того, чтобы автомобили сбрасывали скорость перед пешеходным переходом. Прежде на месте произошло несколько ДТП. Для их предотвращения по заказу «Ленавтодора» были сделаны повышенные шумовые полосы.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилом комплексе «Шуваловский» неизвестный вандал топором повредил входную дверь и домофон. Одет незнакомец был в маску из фильма ужасов «Крик».

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