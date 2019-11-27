В Группе ЛСР сменился генеральный директор

В Группе ЛСР сменился генеральный директор
Фото: "Группа ЛСР"

Новый руководитель проработал в компании около 15 лет.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР». Пост генерального директора ранее занимал Дмитрий Ходкевич, который занимал должность на протяжении восьми лет. Компания поблагодарила его за сотрудничество и пожелала дальнейших успехов. На его место пришел Юрий Константинов – он проработал на Группу ЛСР с 2004 года.

Известно, что Константинов является выпускником Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд. Год назад за январь-июнь «Группа ЛСР» продала на 10 тыс. м2 меньше — 358 тыс. м2. В денежном выражении объем продаж 2019 года вырос на 6%.

гендиректор лср
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