На развязке «Сортавала» в районе Агалатово перекроют три съезда

«Дополнительно будет введено реверсивное движение с ручным регулированием на съезде по направлению из Агалатово в Санкт-Петербург и Приозерск», - добавили в пресс-службе учреждения. Фото: Baltphoto

«Дополнительно будет введено реверсивное движение с ручным регулированием на съезде по направлению из Агалатово в Санкт-Петербург и Приозерск», - добавили в пресс-службе учреждения. Фото: Baltphoto

С 28 ноября по 1 декабря на 15-м километре федеральной автомобильной трассы «Сортавала» будут проводить ремонтные работы по устранению деформации покрытия в районе деревни Агалатово.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» автомобилистов предупредили о перекрытии трех съездов «Сортавалы» в районе деревни Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области в связи с проведением ремонтных работ. Кроме того, дорожные службы организуют на месте проблемного участка реверсивное движение.

Изменения будут действовать с 28 ноября по 1 декабря 2019 года. В этот период поочередно полностью перекроют съезды по направлению из Санкт-Петербурга в Агалатово, из Приозерска в Агалатово, и из Агалатово в Приозерск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге завершился ремонт Крепостного моста.