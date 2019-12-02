Кот лег на младенца и задушил его

Мать ребенка отошла куда-то, а когда вернулась малыш уже не дышал.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщает РИА Новости. Все случилось в Винницкой области в Украине. Женщина гуляла с девятимесячным ребенком во дворе дома. Она на какое-то время отвлеклась, а затем увидела, что в коляске на ребенке лежит кот. На тот момент младенец уже не дышал. Судмедэксперты провели экспертизу и уверяют, что малыш умер от удушения, прочих травм на теле обнаружить не удалось. Получается, что ребенка убил кот.

Сейчас с безутешными родителями работают психологи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Эквадоре археологи нашли захоронения младенцев в шлемах из черепов. Младенцы были погребены более 2 тыс. лет назад, пишет Ancient Origins. Исследователи связывают захоронения с культурой гуанала.