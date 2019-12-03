Инициативы финских компаний по развитию Петербурга получат поддержку властей города

Инициативы финских компаний по развитию Петербурга получат поддержку властей города
Финские предприниматели заявили, что планируют продолжать конструктивное сотрудничество с Петербургом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с представителями финского бизнес-сообщества во время рабочего визита в Хельсинки.

Градоначальник отметил, что правительство Северной столицы открыто к диалогу с предпринимателями, в том числе, зарубежными. Беглов также подчеркнул, что инициативы по развитию Петербурга могут рассчитывать на поддержку властей.

Планы взаимного сотрудничества обсуждались на встрече в Хельсинки сегодня, 3 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации. В ходе беседы губернатор упомянул, что одним из приоритетов совместной работы для правительства Петербурга является создание комфортной инвестиционной среды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах губернатора на поездку: кроме дискуссии с предпринимателями, Беглов встретился с президентом Финляндии и ветеранами-блокадниками, живущими в Хельсинки.

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