Инициативы финских компаний по развитию Петербурга получат поддержку властей города

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с представителями финского бизнес-сообщества во время рабочего визита в Хельсинки.

Градоначальник отметил, что правительство Северной столицы открыто к диалогу с предпринимателями, в том числе, зарубежными. Беглов также подчеркнул, что инициативы по развитию Петербурга могут рассчитывать на поддержку властей.

Планы взаимного сотрудничества обсуждались на встрече в Хельсинки сегодня, 3 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации. В ходе беседы губернатор упомянул, что одним из приоритетов совместной работы для правительства Петербурга является создание комфортной инвестиционной среды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах губернатора на поездку: кроме дискуссии с предпринимателями, Беглов встретился с президентом Финляндии и ветеранами-блокадниками, живущими в Хельсинки.