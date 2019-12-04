Грабители ювелирных магазинов в Петербурге предстанут перед судом

Главарь банды организовывал всю подготовку самостоятельно. Он же осуществлял грабеж. Двое соучастников были нужны ему для контроля за обстановкой. Фото: pixabay.com

Главарь банды организовывал всю подготовку самостоятельно. Он же осуществлял грабеж. Двое соучастников были нужны ему для контроля за обстановкой. Фото: pixabay.com

Трое злоумышленников проникли в ювелирный отдел на Проспекте Ветеранов, однако их задержали на месте преступления. В анамнезе банды еще несколько ограблений магазинов с драгоценностями.

Сегодня, 4 декабря, дело с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд. Трое мужчин попытались вынести имущество из ювелирного салона на проспекте Ветеранов, но сделать это им не удалось. Позже выяснилось, что ранее они уже пытались ограбить магазин на улице Белы Куна, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга.

Кроме того, за плечами преступников успешная кража драгоценностей на 740 тысяч рублей из магазина на Московском проспекте. 40-летний главарь банды подозревается еще в двух нападениях на торговые точки, в Волхове и Всеволожске. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, пытаясь проникнуть в ювелирный салон, проломил потолок.