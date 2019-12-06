На мосту через реку Ждановку вспыхнула иномарка

На мосту через реку Ждановку вспыхнула иномарка
Возгорание произошло около 19:00. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга на мосту через реку Ждановку загорелась брошенная иномарка. Судя по всему, состояние автомобиля безнадежно.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 декабря. О возгорании рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Огонь разгорелся около 19:00. К публикации авторы приложили видеозапись, на которой запечатлен полыхающий автомобиль.

Предположительно, возгорание началось с моторного отсека. Так или иначе, автомобиль практически уничтожен огнем, спасти его не удастся. Местонахождение владельца машины неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД в районе Пулково образовалась масштабная пробка из-за перекрытых дорог. Автомобилисты предполагают, что причина в отъезде из Петербурга премьер-министра Монголии, нанесшего сегодня визит в Северную столицу.

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