«Зенит» озвучил стартовый состав на матч с «Бенфикой»

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Фото: Baltphoto

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб сыграет с португальской «Бенфикой» уже сегодня, 10 декабря. Встреча состоится в Лиссабоне. «Зенит» назвал стартовый состав на игру.

Как стало известно, в матче примут участие голкипер Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович и Йордан Осорио, хавбэк Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Олег Шатов, форвард Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. На данный момент, как сообщают на официальном сайте сине-бело-голубых, футболисты приступили к разминке, болельщики занимают свои места на трибунах. Ожидается, что на заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов будут присутствовать до 45 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» проведет игру с «Бенфикой» в форме лазурного цвета.