Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии Шлиссельбурга

Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии Шлиссельбурга
Александр Дрозденко встретился с властями Шлиссельбурга в неформальной обстановке. Фото: Instagram @drozdenko_au

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание в неформальной обстановке во время рабочей поездки в Шлиссельбург.

Дрозденко посетил Шлиссельбург, чтобы обсудить перспективы развития города с представителями местных властей. Губернатор 47 региона решил провести заседание в более креативной обстановке, чем строгое здание администрации. Кадром заседания, прошедшего в пиццерии, Дрозденко поделился в личном Instagram в среду, 11 декабря.

Однако поездка состояла не только из посещения кафе. Глава Ленобласти также посетил местный долгострой — школу, которая стала проблемным объектом из-за халатности подрядчика. Кроме того, в Шлиссельбург состоялась встреча губернатора с местными жителями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС Ленобласти предупредил жителей региона о необходимости соблюдать правила безопасности в новогодние праздники.

александр дрозденко ленобласть пиццерия совещание шлиссельбург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии
Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии Шлиссельбурга
Полицейские Калининградской области массово вырезали снежинки к Новому ...
В Ленобласти водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Петросян прокомментировал женитьбу на молодой любовнице
Еще одна жертва Соколова рассказала о домогательствах
За уход из Black Star Егор Крид должен заплатить больше 100 миллионов рублей
Николай Носков дал первый концерт после инсульта