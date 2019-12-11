Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии Шлиссельбурга

Александр Дрозденко встретился с властями Шлиссельбурга в неформальной обстановке. Фото: Instagram @drozdenko_au

Александр Дрозденко встретился с властями Шлиссельбурга в неформальной обстановке. Фото: Instagram @drozdenko_au

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание в неформальной обстановке во время рабочей поездки в Шлиссельбург.

Дрозденко посетил Шлиссельбург, чтобы обсудить перспективы развития города с представителями местных властей. Губернатор 47 региона решил провести заседание в более креативной обстановке, чем строгое здание администрации. Кадром заседания, прошедшего в пиццерии, Дрозденко поделился в личном Instagram в среду, 11 декабря.

Однако поездка состояла не только из посещения кафе. Глава Ленобласти также посетил местный долгострой — школу, которая стала проблемным объектом из-за халатности подрядчика. Кроме того, в Шлиссельбург состоялась встреча губернатора с местными жителями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС Ленобласти предупредил жителей региона о необходимости соблюдать правила безопасности в новогодние праздники.