В Москве украли лимузин, предположительно принадлежавший Сталину

В Москве украли лимузин, предположительно принадлежавший Сталину
Фото: pixabay

Его стоимость эксперты оценивают в 2,5 миллиона долларов. Пока что непонятно, действительно ли на машине ездил политик.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Об угоне раритетного автомобиля в полицию сообщили примерно в час дня. Лимузин стоял в гараже на севере Москвы на Новосходненском шоссе. По предварительным данным, он пропал в ночь с четверга на пятницу. Стоимость автомобиля уже оценили в 2,5 миллиона долларов, но эксперты спорят – мог ли лимузин принадлежать Сталину? Пока что эту информацию не подтверждают.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. Когда их задержат и станет ясно, о каком автомобиле идет речь – об особенном или самом обыкновенном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе у безработного угнали внедорожник стоимостью 3,6 млн.

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