Жительница Петербурга погибла при пожаре в коммуналке на Большом проспекте

В Петроградском районе Петербурга произошел квартирный пожар, в котором погибла женщина и пострадала ее дочь. Возгорание началось из-за новогодних свечей.

Согласно данным ГУ МЧС, пожар произошел в шестикомнатной квартире в доме №69 по Большому проспекту. Огонь вспыхнул в одной из комнат почти в семь утра в четверг, 2 января, и распространился по площади 15 квадратных метров, задев коридор.

На месте происшествия работали 17 пожарных и четыре спецмашины. Они справились с огнем за два часа.

Как сообщает 78.ru, жертвами пожара стали женщина и ее дочь: женщина скончалась, а девочка находится в больнице вместе с отцом. Супруг погибшей рассказал, что огонь от свечек перекинулся на паркет, шторы и градины, после чего он перерос в пожар. Сам он в это время был в Ленобласти. О трагедии он узнал от соседа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сиреневом Бульваре МЧС тушили квартиру.