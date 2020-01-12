Эксперт назвал причину провала транспортной реформы в Петербурге

Эксперты считают модернизацию системы транспорта в Северной столице провальной. Она предполагает отмену целого ряда коммерческих маршрутов, а также стада одной из главных реформ 2020 года.

По мнению президента Фонда республиканских традиций и институтов «Республика» Сергея Цыпляева, проблемы кроются не в конкретных отраслях, а в реформировании, об этом говорят сложности.

Он отметил, что любая реформа, прежде чем достичь результата, проходит продолжительный период вживления в общество. Цыпляев также добавил, сообщает РБК, о важности специфики региона, которую не всегда учитывают.

Объем назначенных реформ страдает от планирования без учета разнообразия страны, а также от инициирования сверху.

В пример эксперт привел уборку города в зимний период — снег падает локально, а убирают его централизовано, из-за чего уборка не эффективна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об общественном обсуждении в Ленобласти, на котором был поднят вопрос вывоза мусора из Петербурга.