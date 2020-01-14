На трассе «Нарва» мужчина погиб под колесами пустого автобуса

На трассе &#171;Нарва&#187; мужчина погиб под колесами пустого автобуса
Пешеход скончался на месте от полученных травм. Фото: Baltphoto

На автодороге «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП: под колесами автобуса погиб 39-летний пешеход.

Трагический инцидент случился в понедельник, 13 января, на 33-м километре «Нарвы». Об аварии сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. Около одиннадцати вечера, пустой пассажирский автобус «МАЗ», за рулем которого находился 40-летний мужчина, сбил пешехода.

Погибший, предположительно, 39-летний местный житель, переходил дорогу в неположенном месте. На данный момент правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга, на Троицком мосту в дорожно-транспортном происшествии собрались три автомобиля. По предварительной информации, причиной аварии стал пьяный водитель одного из транспортных средств.

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