На проспекте Маршала Блюхера вместо 76 больных вязов высадят липы

На проспекте Маршала Блюхера вместо 76 больных вязов высадят липы
Работы проводятся на основании выдачи порубочного билета. Фото: www.gov.spb.ru

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на проспекте Маршала Блюхера в рамках санитарной вырубки деревьев вырубят 76 старых вязов.

Деревья расположены вдоль проезжей части на участке от дома №1 до №7. Вязы подлежат вырубке из-за ненадлежащего санитарного состояния, сообщили в среду, 15 января, в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Растения оказались подвержены голландской болезни, вылечить которую не представляется возможным. Кроме того, если вязы не вырубят, окружающие деревья также рискуют стать заражёнными. Поэтому в течение трех дней от опасных вязов избавятся. На их месте появятся 76 молодых лип.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что деревья вдоль берега реки Оккервиль подверглись нападению бобров. Животные повалили несколько деревьев, как утверждают местные жители, — ольхи.

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На проспекте Маршала Блюхера вместо 76 больных вязов высадят липы