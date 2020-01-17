Названы пять опасных для автомобиля ошибок на мойке

Названы пять опасных для автомобиля ошибок на мойке
При очистке подкапотного пространства не стоит применять мойку высокого давления, чтобы избежать повреждения электроники. Фото: pixabay.com

Оставляя машину на автомойке, владельцам стоит помнить, что действия мойщиков иногда могут быть профессиональным, и есть риск получить неисправную электронику или поврежденный корпус авто.

Эксперты подготовили несколько советов по правильному подходу к мытью машины. В первую, очередь, посещать автомойку необходимо раз в 7-10 дней, иначе грязь может повредить лакокрасочный слой из-за содержащихся в ней реагентов. Также специалисты рекомендуют воздержаться от посещения автоматической мойки, поскольку щетки негативно влияют на поверхность машины.

Автомобиль необходимо тщательно полировать, чтобы избежать отрицательного эффекта перепада температур как летнее, так и в зимнее время. Кроме того, нужно тщательно следить за тем, чтобы кузов машины был сухим по окончании мойки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 российских автодилеров подняли цены.

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