Названы пять опасных для автомобиля ошибок на мойке

Оставляя машину на автомойке, владельцам стоит помнить, что действия мойщиков иногда могут быть профессиональным, и есть риск получить неисправную электронику или поврежденный корпус авто.

Эксперты подготовили несколько советов по правильному подходу к мытью машины. В первую, очередь, посещать автомойку необходимо раз в 7-10 дней, иначе грязь может повредить лакокрасочный слой из-за содержащихся в ней реагентов. Также специалисты рекомендуют воздержаться от посещения автоматической мойки, поскольку щетки негативно влияют на поверхность машины.

Автомобиль необходимо тщательно полировать, чтобы избежать отрицательного эффекта перепада температур как летнее, так и в зимнее время. Кроме того, нужно тщательно следить за тем, чтобы кузов машины был сухим по окончании мойки.

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