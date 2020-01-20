Ученые разработали технологию превращения лунной пыли в кислород

Одной из ключевых проблем длительного пребывания на Луне является нехватка кислорода. Эксперты придумали, как решить этот вопрос.

Американские ученые разработали завод-прототип, который занимается преобразованием лунной пыли в кислород. О новой технологии сообщает портал america.ru. Полученный воздух можно использовать как для дыхания, так и для создания топлива, что решает вторую по важности проблему деятельности человека на Луне.

Для этого исследователи используют реголит, из которого с помощью электролиза расплавленной соли, добывают кислород. Теперь ученые должны усовершенствовать метод таким образом, чтобы полученное вещество можно было собирать и хранить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что российские палеонтологи нашли самую древнюю в мире доброкачественную опухоль на скелете амфибии, возрастом 251 миллион лет.