На перекрестке Выборгского и Луначарского водитель, незнающий правил, устроил ДТП

В Выборгском районе Петербурга две легковушки устроили ДТП. По словам очевидцев, один из водителей нарушил ПДД.

Авария случилась 30 января на пересечении Выборгского шоссе и проспекта Луначарского. Участниками дорожного инцидента стали Mitsubishi Outlander и Ford Focus.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», водитель на Ford разворачивался по встречным трамвайным путям, нарушая правила. А Mitsubishi в этот момент, соблюдая все знаки, пытался перестроиться в крайнюю левую полосу.

Теперь водители ожидают на месте полицейских для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с легковушками, которые столкнулись на трамвайных путях. Машины заблокировали проезд пассажирскому транспорту на перекрестке Савушкина и Академика Шаманского.