На Морской пехоты фура съехала с обочины и чуть не снесла припаркованные машины

На Морской пехоты фура съехала с обочины и чуть не снесла припаркованные машины
Фура чудом не задела припаркованные машины. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Морской Пехоты водитель фуры потерял управление, в результате чего съехал через автобусную остановку на парковку.

Все произошло сегодня, 2 февраля. По словам очевидцев, водитель за рулем большегруза по неизвестным причинам не справился с управлением и съехал с проезжей части, чудом не задев стоящие автомобили.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи предположили, что дорожный инцидент произошел из-за скользкой дороги.

Информации о состоянии водителя нет. Никто из пешеходов не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что домушники вынесли из квартиры петербурженки игровые приставки и породистого кота.

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На Морской пехоты фура съехала с обочины и чуть не снесла припаркованные машины
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