На Морской пехоты фура съехала с обочины и чуть не снесла припаркованные машины

В Петербурге на улице Морской Пехоты водитель фуры потерял управление, в результате чего съехал через автобусную остановку на парковку.

Все произошло сегодня, 2 февраля. По словам очевидцев, водитель за рулем большегруза по неизвестным причинам не справился с управлением и съехал с проезжей части, чудом не задев стоящие автомобили.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи предположили, что дорожный инцидент произошел из-за скользкой дороги.

Информации о состоянии водителя нет. Никто из пешеходов не пострадал.

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