Комитет Госдумы поддержал право экс-презентов быть сенаторами пожизненно

Комитет Госдумы поддержал право экс-презентов быть сенаторами пожизненно
Госдума. Фото: duma.gov.ru

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, предполагающие, в частности, право экс-глав РФ претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Указанные изменения затрагивают формирование Совета Федерации. Так, планируется увеличить число президентской квоты в палате до 30 сенаторов.

Как сообщили «РИА Новости», пожизненно входить в СФ смогут бывшие российские лидеры после окончания срока своих полномочий либо в случае отставки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Путин не одобрил появление икон со своим изображением.

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Комитет Госдумы поддержал право экс-презентов быть сенаторами пожизненно