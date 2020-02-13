Петербуржцы не готовы переплачивать за квартиры известных писателей и музыкантов

Квартиры знаменитых литераторов и музыкантов вызывают повышенный интерес в Петербурге. Однако платить за них дополнительные деньги покупатели не готовы.

Эксперты отмечают, что такие квартиры привлекают внимание на рынке. Но часто клиентами движет простое любопытство.

«Больше обращений, больше просмотров. Но перед стадией переговоров интерес сходит на нет, так как большинство приходит посмотреть квартиру скорее из любопытства, а не как объект покупки», — рассказал gazeta.spb.ru директор департамента по работе с VIP-клиентами компании «Мир квартир» Владислав Рудаков.

Интерес к «знаменитым» квартирам также проявляют представители бизнеса и культуры. Для них покупка такого объекта — прежде всего меценатство или имиджевый ход.

Рудаков отметил, что продавцы нередко наценивают квартиры, если в них прежде жили известные личности, но покупатели наценку платят редко.

«За последние годы в Петербурге выходило на рынок несколько квартир известных персон (Римский-Корсаков, Шостакович, Горький). Ни на одну из них не нашлось покупателя, готового заплатить премию к рынку за известного жильца», — рассказал он.

Сейчас на рынке представлена квартира писателя Федора Абрамова на Петровской набережной, 8. Продавать её агентство недвижимости решило без наценки, несмотря на то, что прижизненные интерьеры писателя сохранились до наших дней.

По словам генерального директора агентства недвижимости «Невский Простор» Александра Гиновкера, опытные риэлторы при продаже «знаменитых» квартир задействуют как рекламу, так и другие каналы распространения.

«Например, если в квартире жил композитор, то часто сообщение распространяется в музыкальных учреждениях, в профильных СМИ», — пояснил он gazeta.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на продажу выставили квартиру, в которой Александр Пушкин работал над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой».