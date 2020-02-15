Парк 300-летия в Петербурге оказался обесточен

Вернулся ли свет в парк, пока неизвестно. Фото: pixabay.com

Вернулся ли свет в парк, пока неизвестно. Фото: pixabay.com

Вечером субботы, 15 февраля, в Парке 300-летия внезапно погасла большая часть фонарей. Горожанам пришлось покинуть темные аллеи.

Парк 300-летия, где вечер выходного дня проводили петербуржцы, внезапно остался без света. Отключение электричество произошло около 19:30. Несмотря на то, что парк закрывается для прогулок в 20:30, посетители предпочли покинуть территорию, погрузившуюся в темноту.

Оказалось, напряжение от трансформаторной подстанции перестало поступать в пункты питания, и фонари остались без электроснабжения. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники «Ленэнерго» не нашли сбоев в работе оборудования предприятия, пишет Piter.TV.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мощный шторм в Финляндии стал причиной перебоев с электричеством в западных и южных регионах России.