В сеть попала рабочая версия отмененной игры StarCraft Ghost

В сеть попала рабочая версия отмененной игры StarCraft Ghost
Игра StarCraft Ghost была отменена. Фото: Википедия

По интернету гуляет рабочий билд компьютерной игры StarCraft: Ghost. Шутер был анонсирован Blizzard в 2002 году, но затем его выход отменили.

В сеть утекли скриншоты StarCraft: Ghost, а следом полноценный ролик с 13-минутным геймплеем. Автор видео отмечает, что это версия игры для Xbox 360. По его словам, в ней не доступны первые две миссии, но работают другие. В ролике показана третья, пишет spb.wi-fi.ru.

О том, что у него есть ссылка на скачивание игры, заявил пользователь твиттера под ником DaysAfterRodeo. Сейчас она удалена, но её обещают скоро вернуть.

Напомним, StarCraft: Ghost — игра в жанре тактического шутера от третьего лица, разработкой которой занималась компания Blizzard Entertainment. В 2006 году было объявлено, что выход игры «отложен на неопределенный срок», вскоре с сайта Blizzard пропала вся информация о шутере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Bloomberg раскрыл базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5.

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