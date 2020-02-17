Санкт-Петербургу угрожает сильный шторм

Санкт-Петербургу угрожает сильный шторм
Температура воздуха при этом будет рекордно теплой. Фото: Baltphoto

Спасатели предупреждают петербуржцев о надвигающейся непогоде: в понедельник, 17 февраля, в город придет шторм. Уже сейчас ветер значительно усилился.

Представители МЧС, ссылаясь на сведения метеорологов, сообщают о том, что порывы ветра в течение дня могут достигать 25-28 метров в секунду. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют обходить стороной массивные рекламные щиты, неустойчивые строения.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дорогах, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте. Помимо прочего, лучше убрать вещи с балконов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербург вновь пришло рекордное потепление. Теплый циклон, движущийся в сторону Баренцева моря, принес в Северную столицу не только шторм и порывистый ветер, но и температуру до +7 градусов.

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