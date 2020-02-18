В Ленобласти празднуют День транспортной полиции

Полицейские не только ловят преступников, но также работают с детьми. Фото: ЛенТВ24

Полицейские не только ловят преступников, но также работают с детьми. Фото: ЛенТВ24

Впервые охрана железнодорожного транспорта появилась 101 год назад.

О праздновании Дня транспортной полиции сообщает ЛенТВ24. В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов трудятся не покладая рук – так, приходится гнаться за подозрительным мужчиной, у которого в итоге обнаружили 10 килограммов гашиша, другой попался на распространении фальшивых купюр. В ловле преступников представителям власти помогает пес по кличке Лютый – при этом кинолог МВД на транспорте СЗФО Дмитрий Медведев уверяет, что животное в обычной жизни очень ласковое.

Помимо выполнения обычных обязанностей, пес и его напарники часто отправляются в различные учреждения для общения с подростками. Работа с детьми крайне важна – чтобы они больше думали о своей безопасности, и чтобы лишний раз не попадали в истории.

«Дети трудными не рождаются, они становятся от нехватки любви родителей, внимания, заботы, поэтому в таком возрасте надо быть рядом, оказывать поддержку какую-то»,

— рассказывает Евгений Смирнов, старший инспектор ПНД Санкт-Петербурга финляндского линейного отдела на транспорте.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейского, спасшего прохожего из канала Грибоедова, наградили денежной премией.