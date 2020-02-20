Посетителей Гатчинского парка проверяет «фейс-контроль»

Посетителей Гатчинского парка проверяет &#171;фейс-контроль&#187;
"Скоро дышать там [в парке] платно станут", - возмущаются пользователи Сети. Фото: vk.com/sport_gtn

Посетители Гатчинского парка столкнулись с необычным «фейс-контролем» на входе: охранники отказываются пускать не территорию парка людей в спортивной одежде.

Диалог с сотрудником ЧОП на входе в Гатчинский парк засняла на видео местная жительница. Запись опубликовали в сообществе «Гатчинские пробежки» во соцсети «Вконтакте» в четверг, 20 февраля. Оказалось, что администрация по неизвестной причине не допускает бегунов на территорию парка.

Авторы публикации отмечают, что людям с палками для норвежской ходьбы пока можно войти, однако, вероятно, и они скоро окажутся в «черном списке». Активисты выяснили, что это далеко не первый случай — бегуны систематически сталкиваются с подобным запретом еще с прошлого года. Участники группы надеются отстоять свои права.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный автомобилист под Гатчиной сбил лося и скрылся с места происшествия.

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