Посетителей Гатчинского парка проверяет «фейс-контроль»

Посетители Гатчинского парка столкнулись с необычным «фейс-контролем» на входе: охранники отказываются пускать не территорию парка людей в спортивной одежде.

Диалог с сотрудником ЧОП на входе в Гатчинский парк засняла на видео местная жительница. Запись опубликовали в сообществе «Гатчинские пробежки» во соцсети «Вконтакте» в четверг, 20 февраля. Оказалось, что администрация по неизвестной причине не допускает бегунов на территорию парка.

Авторы публикации отмечают, что людям с палками для норвежской ходьбы пока можно войти, однако, вероятно, и они скоро окажутся в «черном списке». Активисты выяснили, что это далеко не первый случай — бегуны систематически сталкиваются с подобным запретом еще с прошлого года. Участники группы надеются отстоять свои права.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный автомобилист под Гатчиной сбил лося и скрылся с места происшествия.