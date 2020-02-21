К 2070 году треть видов флоры и фауны на Земле могут исчезнуть

Глобальное потепление может привести к тому, что спустя полстолетия на Земле вымрут 30% видов растений и животных.

Американские исследователи изучили 538 видов представителей флоры и фауны во всем мире. Половина из них сталкивались с локальным вымиранием в случае, если температура отклонялась от нормы выше, чем на 0,5 градусов Цельсия. Если теплело более, чем на 2,9 градусов, 95% видов не выживали.

В зоне риска, прежде всего, находятся обитатели тропиков. Однако большинство растений и животных сосредоточено именно в тропическом климате. Тем не менее, эксперты считают, что катастрофы можно избежать, если строго придерживаться Парижского климатического соглашения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург по-прежнему удивляет горожан и синоптиков температурными рекордами.