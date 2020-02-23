В Петербурге появится Корпоративный университет Смольного

В Петербурге появится Корпоративный университет Смольного
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Правительство Северной столицы планирует запустить в городе Корпоративный университет администрации.

Реализация проекта, который готовят городские власти, нацелена на повышение уровня культуры управления Петербургом. В первую очередь, сообщают в пресс-службе администрации, развивать планируют такие направления как «Качество детства», «Электронная карта мигранта» и «Трансформация профессионального образования».

Планируется, что участники Корпоративного университета будут разрабатывать проекты по улучшению жизни петербуржцев и внедрять их в городскую повседневность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание школы на Васильевском острове реконструируют под общежитие для Горного университета. Осенью 2019 года КГИОП одобрил проект переоборудования постройки. В феврале 2020 Госстройнадзор разрешил проводить ремонтные работы.

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