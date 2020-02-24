Российские туристы рассказали, сколько денег откладывают на путешествия

Российские туристы рассказали, сколько денег откладывают на путешествия
Путешествия. Фото: pixabay

Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия. Участие в онлайн-опросе приняли пять тысяч интернет-пользователей.

Около трети опрошенных (33%) признались, что вынуждены откладывать четверть зарплаты, чтобы накопить на путешествие по России или за рубеж. 28% участников рассказали, что откладывают не менее половины полученных денег, чтобы позволить себе отпуск.

Согласно данным онлайн-сервиса Aviasales, сообщили «РИА Новости», 22% респондентов рассказали, что им удается ездить в отпуск, расходуя всего 10% от доходов.

Остальные 17% туристов тратят все заработанные деньги на путешествия: одни живут с родителями и могут всю зарплату тратить на себя, а других, в основном женщин, обеспечивает партнер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как часто российские туристы путешествуют на автомобиле.

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