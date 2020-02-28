Ученые зафиксировали крупнейший взрыв во Вселенной

В сотнях миллионов световых лет от Земли произошел взрыв. Крупнейшую вспышку энергии во Вселенной удалось обнаружить исследователям из Австралии и США.

Данный взрыв стал самым крупным во Вселенной со времен Большого взрыва.

Как сообщается в отчете NASA, ученые начали наблюдать за галактикой, в которой произошел взрыв, еще в 2016 году, когда им удалось зафиксировать необычное искривление пространства на окраине скопления галактик.

После изучения данной находки специалисты выяснили, что это является последствием взрыва. Его причиной стала сверхмассивная черная дыра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что астрономы обнаружили воду за пределами Солнечной системы.