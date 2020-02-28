Ученые установили, что люди с высоким интеллектом видят более красочные сны

Ученые установили, что люди с высоким интеллектом видят более красочные сны
Люди, которые видят подобные сны, могут обрадоваться данному факту. Фото: https://pixabay.com/

Эксперименты позволили установить связь между тем, что снится людям и их умственными способностями.

Владельцы высокого уровня iQ могут видеть куда более насыщенные по цвету и яркости сны. Об этом сообщает АБН.

К исследованию привлекли добровольцев, которые изначально прошли тест, где у каждого был точно установлен уровень их умственных способностей.

После всех участников спросили о их сновидениях и качестве сна. Оказалось, что многие снов не видят, а некоторые не могут даже вспомнить, что им снилось. Меньшее количество людей рассказало, что видят запоминающиеся, яркие и связные картинки. Сопоставив факты, ученый пришли к выводу, что на запоминание и степень насыщенности сновидений влияет интеллект. Чем он выше, тем интереснее человеку погружаться в мир Морфея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог перечислил продукты, вызывающие бессонницу.

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Ученые установили, что люди с высоким интеллектом видят более красочные сны
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