Жители ЖК на Комендантском проспекте заметили во дворе ласку

Жители жилого комплекса «Чистое небо» на Комендантском проспекте заметили маленькую ласку, пробравшуюся на детскую площадку во дворе.
Это далеко не первый случай, когда диких животных замечают возле домов, в последние несколько лет такое происходит постоянно. В этот раз местные жители успели запечатлеть зверька на видео, пока ласка стремительно пробежала между деревьями и декорации детских площадок.
Очевидцы поделились кадрами в сообществе «Комендантский проспект. Приморский район» в социальной сети «Вконтакте» во вторник, 3 марта. Свидетели отмечают, что в прошлую зиму заметить ласок, также прибегавших в цивилизацию, было гораздо сложнее из-за того, что в своей белоснежной шубке они буквально сливались со снегом.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге организуют авиационную помощь для тюленят.