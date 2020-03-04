Жители ЖК на Комендантском проспекте заметили во дворе ласку

Жители ЖК на Комендантском проспекте заметили во дворе ласку
Фото: https://vk.com/komenda_spb

Жители жилого комплекса «Чистое небо» на Комендантском проспекте заметили маленькую ласку, пробравшуюся на детскую площадку во дворе.

Это далеко не первый случай, когда диких животных замечают возле домов, в последние несколько лет такое происходит постоянно. В этот раз местные жители успели запечатлеть зверька на видео, пока ласка стремительно пробежала между деревьями и декорации детских площадок.

Очевидцы поделились кадрами в сообществе «Комендантский проспект. Приморский район» в социальной сети «Вконтакте» во вторник, 3 марта. Свидетели отмечают, что в прошлую зиму заметить ласок, также прибегавших в цивилизацию, было гораздо сложнее из-за того, что в своей белоснежной шубке они буквально сливались со снегом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге организуют авиационную помощь для тюленят.

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