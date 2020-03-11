Пансионат «Заря» в Петербурге сделают карантинным центром для вернувшихся из-за границы

В пансионате организуют карантинный центр для петербуржцев, вернувшихся из стран, поражённых коронавирусом. Для этого уже готовят дополнительные места.

Туда будут помещать людей, у которых не выявлены симптомы заболевания. Помещенные под постоянное наблюдение медиков путешественники проведут в пансионате весь инкубационный период, чтобы убедиться в отсутствии в организме опасного вируса, передает 78.ru.

В петербургском Комитете по социальной политике отмечают, что в целом город контролирует ситуацию с распространением заболевания. На данный момент в Северной столице коронавирусом заражены двое человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии дела обстоят гораздо серьезнее. Жесткий карантин распространили на все государство. В частности, из-за того, что среди итальянцев наиболее высокий процент смертности от коронавируса.